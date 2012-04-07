Янукович: бюджет-2013 буде проектом розвитку

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав під час зустрічі з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій.

За словами В.Януковича, забезпечене зусиллями влади зростання національної економіки у 2010-2012 роках створює базу для формування Держбюджету-2013 як бюджету розвитку України.

«У 2012 рік ми увійшли вже з економічною базою, яка була піднята за два минулі роки, - і ми значно збільшили доходи бюджету», - сказав В.Янукович.

Він зауважив, що зростання економіки України у другому півріччі 2012 року закладе основу для позитивних економічних показників бюджету наступного року. «Наші прогнози, показники увійдуть у проект бюджету 2013 року. Це буде проект розвитку», - сказав глава держави.

Основним завданням влади у цьому контексті, на переконання Президента, є забезпечення стабільної роботи всіх галузей економіки та успішної діяльності підприємств, створення сприятливих умов для ведення бізнесу тощо.

Ще однією важливою складовою забезпечення нормального розвитку країни В.Янукович назвав боротьбу з корупцією. «Це наше з вами завдання і обов’язок», - наголосив він.

За словами Президента, саме зростання економіки дало основу для проголошення нових соціальних ініціатив. «Ми налаштовані на сто відсотків виконати програму, яку запланували», – сказав В.Янукович.

Фото Михайла Марківа / POOL / УНІАН