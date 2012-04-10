Лише 25% імпорту оформлені за прямими контрактами
04:20, 10 квітня 2012Суспільство
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Лише 25% імпорту до України оформлюється за прямими контрактами.
Митник з собакою оглядають автомобіль на прикордонному пункті Тимкове
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник голови Державної митної служби Олександр Дороховський.
«На сьогодні, на жаль, змушений констатувати, що у нас за прямими контактами оформлюється лише 25% (імпорту – УНІАН)», - відзначив він.
За його словами, на сьогодні підприємства, які імпортують товари за прямими контрактами, не мають перешкод з боку митних органів.
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