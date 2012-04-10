Лише 25% імпорту оформлені за прямими контрактами

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник голови Державної митної служби Олександр Дороховський.

«На сьогодні, на жаль, змушений констатувати, що у нас за прямими контактами оформлюється лише 25% (імпорту – УНІАН)», - відзначив він.

За його словами, на сьогодні підприємства, які імпортують товари за прямими контрактами, не мають перешкод з боку митних органів.