Головлікар виписував рецепти на померлих
07:33, 10 квітня 2012Суспільство
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У Луганській області викрито 36-річного головного лікаря лікарні одного з районів, який незаконно поширював психотропні препарати серед молоді, виписуючи рецепти на імена померлих пацієнтів.
Лікар, фото telegraf.in.ua
Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю ГУМВС у Луганській області, головлікар є водночас депутатом селищної ради.
Встановлено, що для розповсюдження психотропних препаратів він використовував картки пенсіонерів, які страждали на серйозні недуги із сильними больовими симптомами. На їх ім'я він виписував рецепт форми-3 (спеціальний рецепт, за яким психотропні препарати можна купити в аптеці). Також для придбання наркотичних препаратів в аптеці головлікар використовував картки померлих пацієнтів.
Прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу.
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