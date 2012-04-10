Укрзалізниця запускає на Великдень 5 додаткових поїздів (перелік)

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) призначила на Великодні свята 5 додаткових поїздів.

Як повідомили УНІАН на ПЗЗ, зокрема, призначено поїзди № 207/208 Київ - Ужгород, який відправиться 13 і 15 квітня, №219/220 Київ - Івано-Франківськ, який відправиться 14 і 16 квітня, № 623/624 Київ - Кам`янець-Подільський - 13 і 15 квітня, № 157/158 Київ - Могилів-Подільський - 12 і 16 квітня, № 152/151- № 154/153 Жмеринка - Київ - Вінниця - 12 квітня.

Нагадаємо, залізниці України на Новорічні й Різдвяні свята в 39 додаткових поїздах перевезли 167,642 тис. пасажирів.

Водночас, Державна адміністрація залізничного транспорту України заявляла, що додаткові поїзди для залізниць України є збитковими, оскільки їх населеність не перевищує 50%.