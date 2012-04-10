У Дніпропетровському СІЗО повісився підсудний

У камері Дніпропетровського слідчого ізолятора повісився підсудний.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Як йдеться у повідомленні, прокуратура перевіряє «акт суїциду, що скоєно шляхом самоповішання одним з підсудних».

Попередній посмертний діагноз за фактом самогубства - рефлекторна зупинка серця, гостра серцево-судинна та дихальна недостатність, спричинені механічною асфіксією, викликаною само повішанням, поінформували в прокуратурі.

За інформацією прес-служби, на місце події виїжджали начальник відділу прокуратури області Ярослав Сосновський, прокурор міста Дніпропетровська В’ячеслав Биков, прокурор Красногвардійського району Дніпропетровська Анатолій Снігур, слідчо-оперативна група.

«Встановлено, що підсудного Ц. було затримано працівниками міліції у червні 2011 року за вбивство дружини. Перед затриманням він намагався вчинити самогубство шляхом пострілу собі в обличчя, проте цьому завадили правоохоронці. Того ж дня проти нього було порушено кримінальну справу за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство)», - наголошується у повідомленні прокуратури.

З 29 червня 2011 року затриманий перебував у Дніпропетровському СІЗО.

Кримінальну справу за його обвинуваченням розглядав Красногвардійський районний суд Дніпропетровська.