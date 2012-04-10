Призначено нового начальника Київського СІЗО

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби, відповідний наказ підписав голови ДПтС України генерал-лейтенант внутрішньої служби Олександр Лісіцков.

До цього П.Голубовський виконував обов’язки начальника відділу діяльності слідчих ізоляторів апарату ДПтС України.

Як повідомлялося, Євгена Домбровського, який до цього був в.о. начальника Київського СІЗО, тимчасово відсторонено від виконання посадових обов’язків у зв’язку з проведенням перевірки після виходу фільму «Лук’янівка.Тюрма №1».

За даними прокурора Києва Анатолія Мельника, ця перевірка триватиме до 13 квітня, і за її результатами столична прокуратура визначатиметься, чи порушувати кримінальну справу.

«Після виходу в ефір 2 квітня передачі на ТВі (у якій розповідалося про умови тримання заарештованих у СІЗО та зловживання персоналу – УНІАН) за дорученням генерального прокурора відразу прокуратура міста Києва розпочала перевірку за всіма фактами, що там викладені… За моєю вказівкою керівництву пенітенціарної служби у Києві та Київській області сьогодні відсторонено керівника СІЗО від виконання службових обов’язків на період перевірки», - сказав А.Мельник.