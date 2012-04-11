Рятувати жертву миколаївського садиста їде німецький професор

Про це повідомила мама дівчини Алла Миколаївна.

Жінка спростувала інформацію низки ЗМІ про те, що Олександра нібито почала виходити з коми, повідомляє «Сегодня».

За словами Алли Миколаївни, у дівчини відзначаються судоми і посмикування, проте це всі зміни в її стані.

Мама Олександри розповіла, що до Миколаєва скоро приїде лікар з берлінської клініки "Шаріте". Він огляне дівчину, після чого лікарі вирішать, чи відправляти Олександру на лікування до Німеччини.

Також, як розповіла Алла Миколаївна, мати Оксани Макар Тетяна Суровицька гроші на лікування дівчини не переказувала. Всі витрати з лікування Олександ Попової взяв на себе фонд "Розвиток України".

Нагадаємо, Олександру Попову побили в Миколаєві в ніч на 10 березня. За діями садиста спостерігали його дружина і подруга, однак нічого не зробили.

Дівчину привезли в миколаївську лікарню голою. У неї важка черепно-мозкова травма з набряком головного мозку, розрив легені, перелом кісток носа і щелеп, перелом грудини і ребер. Олександра вже місяць перебуває в комі, лікарі радять набратися терпіння і чекати.

Зловмисник затриманий, проти нього порушено кримінальну справу за статтею "замах на вбивство".