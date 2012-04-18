Прокуратура розслідує завдання журналістові тяжких тілесних ушкоджень

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної прокуратури.

У повідомленні наголошується, що правоохоронцями було встановлено, що інцидент з журналістом стався на фоні побутової сварки.

За словами начальника відділу прокуратури Донецької області Олександра Швеця, за даним фактом органами міліції порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.121 (навмисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

«Особу, причетну до скоєння цього злочину, встановлено. Наразі з нею проводяться першочергові слідчі дії», - сказав О.Швець.

Хід розслідування перебуває на контролі прокуратури області.