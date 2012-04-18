У Києві зникне вулиця Металістів

Про це УНІАН повідомив голова постійної комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець.

Депутат поінформував, що відповідне звернення ГО «Всеукраїнська асоціація музеїв і заповідників» підтримала комісія з питань найменувань і пам’ятних знаків КМДА, членом якої він також є.

«Київ здобуває все більш історичне українське обличчя. Я радий, що ім’я видатного історика буде увічнено у столиці. Сподіваюсь, це питання буде підтримане депутатами на одній із сесій Київради», - зазначив О.Бригинець.

М.Брайчевський (1924 - 2001) - український історик та археолог. Лауреат премії ім. М. Грушевського, лауреат премії Фундації Омеляна і Тетяни Антоновичів, член Української вільної академії наук (США), дійсний член Наукового товариства імені Шевченка, голова Київського осередку Українського історичного товариства ім. М. Грушевського, заслужений діяч науки і техніки, почесний професор Національного університету «Києво-Могилянська академія».