Лікарі Оксани Макар запевняють, що користувалися якісним обладнанням

Як повідомляють novosti-n, у зв'язку із заявою нардепа від Партії регіонів Валерія Коновалюка про те, що в смерті Оксани Макар винні чиновники, які за величезні гроші придбали неякісне медичне обладнання для миколаївської лікарні, прес-служба миколаївського облздраву поширила наступну інформацію:

«УОЗ ОДА інформує, що на 17.04.2012 в міській лікарні № 3 м. Миколаєва (де надавалася перша допомога потерпілій Оксані Макар) в експлуатації перебувають 9 дихальних і наркозно-дихальних апаратів для надання допомоги хворим хірургічного профілю, (в тому числі і з опікової травмою). Всі апарати експлуатуються з належним навантаженням, знаходяться в справному стані.

Оксана Макар була підключена до дихального апарату «Карина», який був отриманий з централізованого постачання МОЗ 17.08.2010, його вартість - 207 482 грн.

16.03.2012 Оксана Макар була транспортована в Донецький опіковий центр із забезпеченням дихання апаратом «Карина». Наступного тижня, 20.03.2012, лікарня отримала за підтримки Бахтєєвої останній дихальний апарат імпортного виробництва MONNAL Т75 - для надання допомоги постраждалим з опіковою травмою.

Апарат прийнятий по акту введення в експлуатацію, з орієнтовною вартістю 200 тис. грн.

Ніяких перевірок наявності або якості дихальних і наркозно-дихальних апаратів у зв'язку зі смертю Оксани Макар в міській лікарні № 3 в 2012 р. не проводилося».

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Як повідомляв УНІАН, О.Макар стала жертвою трьох злочинців, які 9 березня в Миколаєві заманили дівчину на квартиру, згвалтували її, намагалися задушити, а потім викинули в підвал недобудованого будинку і підпалили.

О.Макар померла 29 березня в Донецькому опіковому центрі, куди була доставлена з Миколаївської міської лікарні № 3.