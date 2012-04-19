Слідчі МВС міркують, як застосовувати новий кодекс

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС, обговорення відбулося в Національній академії внутрішніх справ України.

Зокрема, на нараді, яку очолив начальник Головного слідчого Управління МВС Василь Фаринник, були присутні радник Президента України - керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента Андрій Портнов та завідувач відділу Головного управління з питань діяльності правоохоронних органів АП Андрій Пойда.

А.Портнов розповів про особливості здійснення досудового слідства за новим КПК. Так, зазначив він, нова система запобіжних заходів до правопорушників має на меті суттєво знизити кількість затриманих, що утримуються під вартою під час досудового слідства, як одну з альтернатив пропонується застосовувати грошову заставу. Крім того, згідно з новим КПК, слідство може укладати угоду з підозрюваним, її результатом для кримінального провадження стане якісно новий рівень розслідування, а для підозрюваного - застосування менш суворого виду покарання.

Серед інноваційних технологій також знайшлися ті, що суттєво полегшать роботу слідства - відеоселекторний зв'язок дозволить проводити допит свідків без їх безпосередньої присутності, а відповідно й без додаткових витрат.

Запитання правоохоронців торкалися практичного застосування нового КПК, можливих шляхів його адаптації у сучасному процесі досудового слідства. Актуальними виявились й аспекти співпраці слідчих органів із прокуратурою, судом, Службою безпеки України, податковою службою та адвокатами, які у найближчий час отримають ексклюзивне право на захист осіб у кримінальних справах.

«Кримінальний процесуальний кодекс, я впевнений, не має регулювати речі, які пов'язані з внутрішньою діяльністю окремих правоохоронних органів», - зазначив радник Президента, відповідаючи на запитання правоохоронців.