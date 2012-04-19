Віце-мер Львова на BMW врізався у дерево

ДТП сталося сьогодні зранку на автошляху Київ-Чоп поблизу села Гусари Радивилівського району. На заокругленій ділянці дороги легковик «БМВ» злетів у кювет та вдарився боком у дерево. Внаслідок аварії водій авто не постраждав. Натомість пасажира Володимира Шевчука швидка, яка виїхала на місце ДТП, відвезла у Радивилівську ЦРЛ. Невдовзі його звідти забрав реанімобіль зі Львова, повідомляє Рівне Вечірнє.

За словами т. в. о. начальника ВДАІ УМВСУ в Рівненській області Олександра Семенюка, загрози для життя заступника міського голови Львова немає.

«Потерпілий не отримав переломів чи інших серйозних травм, він відбувся тільки забоями та синцями, — розповідає Олександр Семенюк. — А те, що його приїхав забирати до Львова реанімобіль — значить порахували за необхідне… Щодо обставин ДТП, то автомобіль їхав зі Львова до Києва. Падав дощ, а вони вочевидь поспішали. В результаті, водій не справився з керуванням та не втримав авто на дорозі. Заступник міського голови Львова сидів на задньому сидінні. Ось, якщо коротко, така картина. Деталі ДТП з'ясовують слідчі».