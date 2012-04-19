Відкрився музей “Православ’я Поділля”

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі облдержадміністрації.

У музеї представлені роботи подільських майстрів духовного-прикладного мистецтва, народної вишивки, дитячі малюнки. Відвідувачі музею можуть ознайомитися з витоками християнства, духовною історією Подільського краю, його православними святинями, оскільки тут представлені макети церков.

У рамках заходів, присвячених відкриттю музею, відбулася хресна хода від церкви Святого князя Володимира до Пам’ятника жертвам репресій «Ангел Скорботи», до якого учасники ходи поклали квіти, а священики відслужили панахиду.