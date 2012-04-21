У Донецькому аеропорту знайшли снаряд
18:18, 21 квітня 2012Суспільство
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Небезпечну знахідку виявили будівельники під час проведення робіт з благоустрою.
У Донецьку на території аеропорту виявлено снаряд часів війни.
На території нового терміналу міжнародного аеропорту «Донецьк» будівельники виявили снаряд часів Великої Вітчизняної війни.
Про це повідомляється на сайті компанії "Альтком", яка є генеральним підрядником реконструкції та будівництва об'єктів в донецькому аеропорту.
Вибухонебезпечний предмет був виявлений під час проведення робіт з благоустрою.
На даний момент не встановлено калібр снаряда. Місце, де він був виявлений, обгороджено, будівельники очікують прибуття фахівців Головного управління МНС України в Донецькій області, йдеться в повідомленні.
За даними ГУ МНС України в Донецькій області, всього з початку року на території Донецької області знайдено 151 снаряд.
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