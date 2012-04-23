Будинок Центральної Ради закриється на капітальний ремонт

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, роботи з реставрації відбуватимуться поетапно. Цього року відновлять фасади, змінять дворові інженерні мережі, а також приведуть до ладу внутрішній двір, який стане учительським парком.

Будівлю, де зараз розміщено Київський міський будинок вчителя, було побудовано у 1910-1912 роках для Педагогічного музею, в 1917-1919 рр. тут засідали Центральна Рада і Директорія УНР, а у 1936-1938 роках архітектор Альошин добудував її з трьох сторін для музею Леніна, який знаходився тут до 1982 року. Споруда є пам’яткою архітектури, історії, культури, історичного середовища міста національного значення.

Протягом 100 років експлуатації зовнішні фасади, внутрішнє оздоблення, мережі, чавунна огорожа та паркова зона морально і технічно застаріли.

Необхідним є ремонт зовнішньої огорожі та її гранітних опор, вхідної групи з облаштуванням прилеглої території. Особливої уваги потребують покрівля – скляний купол, а також модернізація технічних мереж теплового пункту та електрощитової. Крім того, у рамках реставрації у Будинку вчителя впровадять енергозберігаючі технології, а також модернізують конференц-залу.

Фінансування реставраційних робіт буде здійснюватися відповідно до програми соціально-економічного розвитку Києва на 2012 рік. Замовником робіт визначено КП «Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт» КМДА.

Комунальному комплексному позашкільному навчальному закладу «Київський міський будинок вчителя» буде оформлено право користування земельною ділянкою.