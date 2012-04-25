У МЗС почали розбиратися з голландцями, які зняли рекламу про українок

У Грищенка висловили стурбованість у зв'язку з появою на телебаченні Нідерландів реклами під назвою «Втримай його вдома» із закликом до жінок умовити чоловіків не їхати до України на Євро-2012, повідомив журналістам прес-секретар МЗС Олександр Дикусаров, пише НБН.

«Ми засуджуємо такого роду рекламу і вимагатимемо того, щоб вона була знята з ротації на телебаченні. Посол України в Нідерландах вже провів зустріч з представниками Федерації футболу Нідерландів, спонсорами якої є компанія, що випустила ролик в ротацію», - заявив представник МЗС.

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Глава українського диппредставництва в Голландії висловив стурбованість тональністю цієї реклами, яка є «принизливою і дискримінаційною».

«У Федерації футболу Нідерландів різко засудили вихід цієї реклами та запевнили українську сторону в тому, що ролик зробили без узгодження з ними, хоча це мало бути зроблено. Також, за словами представника Федерації футболу Нідерландів, в ролику безпідставно розміщений логотип Федерації», - зазначив пан Дікусаров.

«Ми вважаємо даний ролик дискримінаційним, що сприяє розпалюванню міжнаціональної ворожнечі, несправедливим по відношенню до України та українців. Ми рішуче будемо домагатися того, щоб він був знятий з ротації», - підкреслив він.

Нагадаємо, в Нідерландах з'явилася реклама із закликом до жінок умовити чоловіків не їхати до України на Євро-2012 через те, що «в цій країні забагато красивих жінок».

Зокрема, у кліпі під назвою «Втримай його вдома», який триває 25 секунд, з'являється пошукова система Google і вводяться слова Ukrainian women. Після цього на екрані з'являється велика кількість фотографій молодих привабливих напіводягнених жінок. Відеоряд супроводжується жіночим голосом, який може сприйматися таким, що виражає зневагу і огиду.