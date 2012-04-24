Голландських жінок просять не пускати чоловіків до України на Євро-2012

Реклама із закликом «Втримай його вдома» транслюється у вечірній час на телеканалах NED-1 і NED-2 і належить енергетичній компанії Nederlandse Energie Maatschappij (NLE), повідомляє sport.bigmir.net.

На думку NLE в Україну не варто їхати через те, що "ця країна переповнена красивими жінками". Краще підписати контракт з енергокомпанією і отримати в подарунок пивну колонку.

Збірна Нідерландів три своїх матчі на груповому етапі Євро-2012 проведе у Харкові.