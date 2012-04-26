Хто залякує журналістів побиттям і підпалами

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві НМПУ на адресу міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка.

Профспілка повідомляє, що у п`ятницю, 20 квітня, біля офісу студентської профспілки «Пряма дія» шестеро невідомих побили репортера журналу «Країна» та «Газети по-українськи» Андрія Мовчана. Про це повідомив сам журналіст на своїй сторінці у Facebook. Він отримав струс мозку, у лікарні було накладено вісім швів у районі потилиці. А.Мовчан вважає, що його навмисно побили за кілька хвилин перед тим, як він мав давати коментар для програми «Велика політика» телеканалу «Інтер».

Також у ніч на 21 квітня у Кременчуці невідомі підпалили автомобіль головного редактора газети «Вісник Кременчука» Миколи Фельдмана. Як повідомляє «Телекритика», близько 3-ї години ночі на майданчику біля будинку № 83б по провулку Героїв Бреста з інтервалом у 20 хвилин спалахнули два авто. Одне з них, «Шевроле Круїз», належить М.Фельдману, а інше - його товаришу. Обидва автомобілі зазнали значних ушкоджень. Як повідомив на прес-конференції прокурор Тимофій Кодола, пляшки з-під легкозаймистої суміші, знайдені на місці обох пожеж, вказують, що це були підпали.

23 квітня стався напад, імітований під пограбування, на автомобіль алчевського журналіста Юрія Гукова. Напередодні він брав участь у резонансному розслідуванні випадків роботи хворих на туберкульоз представників персоналу дитячих закладів Алчевська. Згодом програма з розслідуванням на зазначену тему вийшла на телеканалі НТН.

“Ми переконані, що в цих випадках побиття журналіста або пошкодження майна журналістів потрібно розглядати як форму тиску та залякування з метою перешкодити вільному розповсюдженню інформації. Вимагаємо від правоохоронних органів негайно встановити нападників, порушити проти них кримінальні справи і притягнути до встановленої законодавством відповідальності. Наголошуємо, що не менш важливими є публічність та гласність під час проведення цих розслідувань. Громадськість має повне право знати хто саме прагне обмежити свободу слова в країні та помститися журналістам”, – йдеться у заяві НМПУ.

Копію цієї заяви профспілка надіслала керівнику Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів, прес-секретарю Президента Дарині Чепак.