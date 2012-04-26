Лікар: в Україні руйнують систему швидкої допомоги

За його словами, з 1 січня 2013 року в Україні буде розформовано всі спеціальні бригади швидкої медичної допомоги. «Це означає, що в країні не буде реанімації, кардіореанімації, не буде ревматологічної бригади, не буде педіатрії. Наше Міністерство охорони здоров'я чомусь вважає, що дитина – це зменшена копія дорослої людини. Однак до лікування дитини має бути інший підхід, там своя специфіка», - зазначив А.Сидоренко.

Він підкреслив, що ситуація в системі швидкої допомоги критична – значні проблеми з комплектацією «швидких», з наявністю медикаментів, величезні проблеми з підготовленими медкадрами і з наповненістю бригад.

«У Дніпропетровську, Харкові одна третина бригад виїжджає на виклики по одній людині. Наприклад, якщо у хворого набряк легенів або травматичний шок, приїжджає «швидка» (так, вона приїхала за 10 хвилин – наше керівництво докладає Президенту: «Бригада приїхала за 10 хвилин, є євростандарти»), і констатують смерть у присутності. Тому що одна людина надати серцеву реанімацію практично не може, потрібно три-чотири людини, щоб допомога була ефективною», - підкреслив А.Сидоренко.

За його словами, у світі існують дві системи надання швидкої медичної допомоги – американська і європейська.

«За американською працюють парамедики, за європейською - фельдшери, як було в Радянському Союзі. Нас переконують: добре, щоб були парамедики – завантажили, відвезли у стаціонар. Однак якщо ми швидко завантажуватимемо і їхатимемо, ми привозитимемо до стаціонарів мертвих. Тому що є стани (наприклад, набряк легенів), за яких хворих взагалі не можна транспортувати, поки стан не стабілізуєш. У нас же відбувається навпаки», - заявив лікар.

На його думку, у такій ситуації є певні інтереси. «Ми виявили – де більше приватних фірм швидкої допомоги, там найгірше працює швидка допомога. Отже, є якась зацікавленість», - вважає А.Сидоренко.

Він підкреслив, що сьогодні в країні склалася катастрофічна проблема з медичними кадрами, які працюють у бригадах швидкої допомоги. «80% - це жінки. Та й пенсійна реформа їх просто «убила». Тепер вони до 60 років мають бігати по поверхах і надавати медичну допомогу. Як може «бригада бабусь» адекватно надавати допомоги?», - заявив А.Сидоренко.

За його словами, лікарі «швидкої» не захищені соціально. «Початковий оклад працівника швидкої допомоги - 1407 грн, з яких потрібно платити податки. Щоб одержувати надбавки, потрібно відпрацювати 7 років. Молоді фахівці на такі умови не погодяться», - підкреслив А.Сидоренко.

Він також заявив, що медики бояться говорити правду про реальну ситуацію. «Лікар, яка заявила про знищення спецбригад, на неї був такий пресинг, що вона забула, як її звуть. В якій країні ми живемо? Якщо все те, що відбувається сьогодні на «швидкій» і в пілотних регіонах, поширюватиметься на всю країну, це буде катастрофа для наших людей», - переконаний лікар.

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Як повідомлялося, в Міністерстві охорони здоров'я вважають, що для поліпшення якості і доступності екстреної медичної допомоги необхідно змінити принципи її організації.

Необхідні зміни викладені у проекті Закону «Про загальнодержавну систему надання екстреної медичної допомоги», який узгоджений з усіма міністерствами і відомствами і перебуває у Кабінеті міністрів.

Після ухвалення закону передбачається створення єдиного територіального центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф на території областей, якому підпорядковуватимуться служба швидкої медичної допомоги, підрозділи медицини катастроф, що функціонують сьогодні.

Також передбачається, що відповідальність за організацію надання швидкої медичної допомоги нестимуть облдержадміністрації.

Апробація системи розпочалася у пілотних регіонах - Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях і Києві.

У Мінохоронздоров'я поінформували, що модель служби екстреної медичної допомоги, яка існує сьогодні, фактично не змінювалася з 30-х років минулого століття, її особливістю була наявність станцій швидкої допомоги у великих містах і відділень швидкої допомоги у сільській місцевості без існування єдиної системи управління. Екстрена медична допомога має ґрунтуватися на принципі єдиного медичного простору і мати чітку вертикаль.