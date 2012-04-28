Три людини після терактів у важкому стані: одній відірвало руку, іншій рятують обличчя

Станом на ранок 28 квітня 22 постраждалих внаслідок вибухів у Дніпропетровську залишаються в лікарнях. Стан трьох з них (серед яких один підліток) оцінюється як важкий

Як повідомили в МНС, всього постраждали 26 людей, серед яких 11 підлітків 14-18 років.

За інформацією джерела в силових структурах, серед потерпілих 16-річна дівчина, якій лікарі намагаються врятувати обличчя - його просто прошило осколками, пише ТСН.

Найтяжчі травми у 63-річного чоловіка - йому довелось ампутувати руку. "По суті, відірвало руку вибухом. Висіла на шкірі, відірвало всі нерви. Лікарі наші всіляко намагалися врятувати, але не вдалося", - повідомив головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко. Нагадаємо, серія вибухів у Дніпрі сталася вдень у п'ятницю, 27 квітня, в самому центрі міста. 4 вибухи в різних місцях пролунали один за одним з невеликим проміжком часу. Постраждали 29 людей, 26 з яких були госпіталізовані. У місті почалася паніка: неофіційно поширювалася інформація, що вибухів було 8 чи навіть 10. В центрі не працював мобільний зв'язок, міліція перевіряла всі підозрілі предмети і людей. Було порушено справу за статтею "терористичний акт" та створено оперативний штаб для розслідування події. Керівник СБУ Ігор Калінін заявив, що у відомства є 6 версій терактів у Дніпропетровську. Проте озвучив лише одну, за якою теракти пов'язані з вибухом урни в центрі міста в листопаді 2011 року, внаслідок якого загинув чоловік.