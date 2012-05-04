Ввечері 9 травня військові дадуть салют у 9 містах

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони, зазначивши, що це передбачено наказом міністра оборони Дмитра Саламатіна “Про проведення святкових феєрверків на честь 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні”.

Так, згідно з наказом, 9 травня о 22.00 у столиці України місті-герої Київ, містах-героях Одеса, Севастополь та Керч, а також у містах Вінниця, Львів, Житомир, Рівне та Дніпропетровськ відбудуться святкові феєрверки двадцятьма залпами.