ЗМІ: силовики не можуть розкрити теракти у Дніпропетровську

«Зараз кількість версій звужується. Але щоб виділити основну, я ще не можу так сказати», — ось все, що, нагадаємо, зміг заявити міністр Віталій Захарченко.

Головне питання з мертвої точки не зрушилося: хто і навіщо влаштував вибухи. Фахівці називають два основні варіанти, пише "Сегодня".

«Вибухи явно були організовані непрофесіоналами. Тут найбільш логічно шукати злочинців серед молоді, яка просто таким чином самостверджується. І відсутність мотивів робить цей злочин таким, який практично розкрити неможливо», — пояснює екс-заступник глави МВС, нардеп від НУНС Геннадій Москаль.

Про те, що організатори вибухів — непрофесіонали, говорить і колишній співробітник СБУ, який побажав залишитися невідомим: «Думаю, це витівки якихось просунутих на вибухотехніці авантюристів, або хуліганство явних недоумків, які не відали, що коять, а до цього думали, що можна вимагати якісь гроші».

У свою чергу екс-співробітник МВС, полковник міліції Микола Рощин вважає, що теракт у Дніпропетровську «це відлуння кримінальних розборок між дніпропетровськими і московськими угрупованнями».

«Думаю, і ці вибухи, і вбивство Аксельрода, і замах на іншого бізнесмена восени 2011-го — до речі, поки нерозкрите — пов'язані. Не дарма до розслідування підключені фахівці з інших країн. Московські лідери кримінального світу придивляються до Дніпропетровська, і в різний час до нього підступалися — обленерго, ринок «Озерка»... Курочкін, Корбан могли б на багато що пролити світло», — додав він.