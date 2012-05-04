У Коломойського вимушені відмовити у додатковому фінансуванні датській авіакомпанії

Про це УНІАН повідомив представник Mansvell Enterprises Олександр Пустовой.

За його словами, Mansvell Enterprises виконала всі свої фінансові зобов'язання перед Cimber Sterling, вклавши в розвиток компанії більше EUR 40 млн.

«Ми допускаємо, що нинішня ситуація на світовому ринку авіаперевезень, яку об'єктивно характеризує песимістичний прогноз IATA, - не найкращий період для розвитку регіональних авіаперевізників. Водночас, суми, додатково запрошені менеджментом Cimber Sterling, не корелювали з реальними результатами діяльності авіакомпанії і не могли розглядатися в якості ефективної інвестиції. Через це Mansvell був змушений оголосити про відмову від подальшого додаткового фінансування Cimber Sterling», - сказав він.

О.Пустовой зазначив, що «Mansvell глибоко шкодує, що це рішення змусило керівництво авіакомпанії оголосити про банкрутство».

Водночас, за словами О.Пустового, Mansvell не виключає можливості санації авіакомпанії. «Якщо надалі ситуація буде розвиватися шляхом реконструкції, інвестор буде приймати рішення, виходячи з складного стану справ. У разі наявності доцільності Mansvell розгляне можливість своєї участі в процесі підтримки реконструкції авіакомпанії», - сказав він.

Довідка УНІАН. Mansvell Enterprises виступив стратегічним інвестором Cimber Sterling у липні 2011 року, підтримавши план менеджменту данського авіаперевізника, що передбачає реструктуризацію Cimber Sterling і її трансформацію в провідну скандинавську регіональну авіакомпанію. За угодою Cimber Sterling з Mansvell Enterprises Ltd кіпрська компанія повинна була викупити понад 110 млн акцій Cimber Sterling за 165 млн датських крон (близько 31,67 млн дол США).

Mansvell є мажоритарним акціонером Sterling Cimber і володіє до 70% акцій компанії.

Основним акціонером Mansvell є Ігор Коломойський, який також має інтереси в українській авіації через участь в компаніях «Аеросвіт» і «Дніпроавіа».

Mansvell також володіє шведської регіональної авіакомпанією Skyways, що базується в Стокгольмі, і City Airline, що базується в Гетеборзі.