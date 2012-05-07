Сонячна босанова з легендарним Філо Машадо

Міжнародний Джазовий Абонемент представляє гастрольний тур по Україні ФІЛО МАШАДО (Бразилія) у супроводі Арка Овруцького Квартету (США-Україна).

Філо Машадо – вокал, гітара; Арк Овруцький – контрабас, бас-гітара; Джорже Контіненчіно – саксофон; Адріано Сантос – барабани, перкусія.

• 18 травня Кременчук, хедлайнери ІІ Міжнародного джазового фестивалю «Енерджі-2012», Міський палац культури

• 19 травня Одеса, Клуб-ресторан «Бернардацці», 20.00

• 20 травня Київ, Київська Консерваторія, 19.00

У програмі травневих концертів – класична босанова і власні твори артистів.

Легендарний Філо Машадо знаменитий у Бразилії та по всьому світу як співак, гітарист, перкусіоніст, композитор, аранжирувальник і популяризатор босанови. Йому притаманні поєднання віртуозності, душевності й завзяття. Протягом своєї 40-річної кар’єри він провів сотні концертів у різних країнах світу, постійний гість багатьох шоу та телепрограм, брав участь у студійних записах по всьому світу. Він співпрацював з багатьма яскравими музикантами, такими як оркестри Поля Моріа та Мішеля Леграна, брав участь у фестивалях разом з Роєм Чарльзом і Дайаною Росс, виступав разом з Ніною Сімон і з усіма найкращими бразильськими артистами, також з Джоном Хендріксом, Джейн Дюбок, Лені Андраде, Тіто Маді, Раулем де Саузой та багатьма іншими світовими зірками. У 2000 році з альбомом "Cantando Um Samba" Філо Машадо номінувався на Греммі в категорії латиноамериканського джазу. В 2001 вперше виступав в Карнегі-Холі у програмі «40 років босанови» разом з великим Гала Костою та іншими бразильськими зірками. У 2005-му разом із співачкою Чібеле Кодонхо записав альбом "Tom Brasileiro" — своєрідний триб’ ют класику босанови Антоніо Карлосу Жобіму, чиї твори будуть в основному складати програму концертів в Україні. У свої 60 років Філо Машадо фонтанує невичерпною енергією.

«Найкраще, що є в музиці, це те, що вона повна невинності і це універсально», - вважає Філо Машадо.

Арк Овруцький - контрабасист, композитор и бенд-лідер, лауреат джазових фестивалів і автор багатьох міжнародних джазових проектів. Вважається одним з найкращих джазових басистів пострадянського простру. Арк Овруцкий також є продюсером Міжнародного Джазового Абонементу, яким за останні 4 роки спродюсовано більш п’ятидесяти міжнародних проектів за участю світових зірок джазу. «Sounds of Brazil» - авторський проект Овруцького, що був записаний в Нью-Йорці в травні 2010 року, і вже рік збирає схвальні відгуки у джазових критиків. В цьому проекті брали участь Хеліо Алвес, Дудука Да Фонсека, Крейг Хенді и Джорже Контіненчіно. Твори з цього альбому також у програмі травневих концертів в Україні.

Джорже Контіненчіно - саксофоніст і флейтист, композитор, аранжирувальник. Народився і виріс у Ріо-де-Жанейро, зараз живе в Нью-Йорку. Джорже з музикальної сім’ї, з раннього віку був занурений у середу живого джазу і босанови. Почав працювати як професійний музикант в 15 років, і з того часу записував твори і грав на сцені з багатьма найбільш шанованими музикантами Бразилії, такими як Мілтон Насіменто, Дюваль Феррейра, Маріса Монте, Раміро Мусото, Бебель Жілберто та інші. Активний виконавець, плідний композитор, експериментатор з новими звуками – Контіненчіно є справжнім дослідником джазу.

Адриано Сантос – бразилець за походженням, талановитий барабанщик, широко відомий у музикальних колах Нью-Йорку. Як професіонал він виступав з провідними міжнародними артистами, такими як Аструд Жілберто, Гал Коста, Лео Гандельман і багатьма іншими. В теперішній час співпрацює як ударник з декількома групами. Сантос пише статті в спеціалізовані журнали про барабани, і нещодавно випустив книгу «Afro-Caribbean & Brazilian Rhythms for Drumset» («Афро-карибські і бразильські ритми для ударних») для нью-йоркської школи ударників «Drummers Collective school NYC», членом викладацького складу якої він є вже багато років. Придумуючи свої мелодії, Сантос починає з малюнку ритму. А ритм – незмінно у бразильському стилі.

Босса-нова - одне з фундаментальних напрямків сучасної школи джазу. Це жанр, створений переважно білими музикантами і поетами — послідовниками ідей бітників – на основі афро-бразильських ритмів і мелодій. Босанова з’явилася в 50-х роках в Ріо-де-Жанейро, коли студенти збиралися на самба-сейшени. Португальською слово «боса-нова» означає «нова фішка/мода/стиль». Спершу босанова була міксом традиційних ритмів бразильської самби і класичного американського джазу, що виконувалася на вечірках і домашніх концертах для освіченої публіки. Потім босанова перестала бути лише «музикою для обраних» і зазвучала в клубах, арт-кафе і просто на вулицях бразильських міст, ставши об’єктом загального визнання. «Батьками» босанови вважаються Жуан Жілберту і Антоніо Карлос Жобім. На початку 1970-х років босанова стала міжнародною визитівкою бразильської музики, і навіть в наші дні, коли художні вкуси значно змінилися, не втратила свого значення міжнародної естрадної класики, про що свідчить постійний інтерес до неї у різних країнах світу, зокрема в Україні.

Філо Машадо і Арк Овруцький Квартет – зіграний колектив, часто виступають разом, і вже не раз виступали в Україні. Так, наприклад, в листопаді 2010 року музиканти брали участь у всеукраїнському фестивалі "Бразил Босанова Джаз Фест – 2010". Тоді вони виступили в Крісталл Холі і у Великому залі Київської Консерваторії. Концерти 2010 року в Києві зібрали аншлаг, а білети було продано за два тижні до концерту. Запрошуємо знову отримати прекрасний настрій, який подарує вам тепла музика Бразилії!

Міжнародний Джазовий Абонемент на Facebook 20 травня 19.00 - Київ - Консерваторія (КНМА), вул. Хрещатик, 11, (044) 279-12-42

Замовити білети: 067 4307306, на сайті mda.com.ua

www.karabas.com, www.bilethouse.com.ua, www.jazzkassa.kiev.ua, www.kvytky.ua

Вартість квитків 100-300 грн.

19 травня 20.00 - Одеса – клуб-ресторан «Бернардацці»,вул. Буніна, 15, (048) 785-55-85 18 травня - Кременчук – Міський палац культури, бул. Пушкіна, 2, у рамках Другого Міжнародного джазового фестивалю «Енерджі-2012» імені Дмитра Тьомкіна, (067) 532-61-06