За стрілянину з автомата по родичах судді дали 8 років тюрми

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, за вироком суду колишній суддя визнаний винним у тому, що він, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, прийшов до квартири, де проживала його сестра з її малолітнім сином, і на ґрунті особистих неприязних стосунків з метою їх убивства, здійснив по родичах не менш як 18 пострілів з автоматичної зброї.

У результаті стрілянини жінці і дитині було завдано легких тілесних ушкоджень, які спричинили короткочасний розлад здоров'я постраждалих.

На даний час вирок суду ще не набув законної сили.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2008 року в місті Каховка (Херсонська область) заступник голови міськрайсуду Олег Крюковський, вважаючи, що будинок батьків після їх смерті несправедливо дістався не йому, а рідній сестрі, розстріляв з автомата Калашникова вікно її квартири. Експерти виявили на місці злочину 24 автоматних гільзи. В результаті обстрілу у жінки було констатовано крізне поранення стопи, у дитини – чотири осколкові поранення і непроникаючі поранення грудей, живота і гомілки.

Апеляційний суд Миколаївської області 23 листопада 2010 року вважав дії судді злісним хуліганством і засудив О.Крюковського за стст. 263 ч.1, 296 ч.4 КК України до позбавлення волі терміном на 4 роки.

Проте за ініціативою прокуратури Херсонської області, у зв'язку з неправильною кваліфікацією дій і м'якістю призначеного покарання, вказану справу було направлено на новий судовий розгляд.