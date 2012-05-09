Потяг Київ-Сімферополь «замінували»

Невідомий увечері в середу повідомив про замінування потягу № 12 «Київ-Сімферополь», який повинен був відправлятися в 18.06, сапери не знайшли вибухівку.

«Анонімний дзвінок надійшов до Служби безпеки України, вони передали інформацію нам. На місці працювали фахівці обох відомств», - повідомила кореспонденту УНІАН по телефону начальник прес-служби кримського управління МВС Ольга Кондрашова.

На залізничному вокзалі також чергували медики.

Пасажирів попросили вийти з поїзда. Люди майже дві години сиділи на вокзалі, поки вибухотехніки перевіряли вагони. Приблизно о 19.50 оголосили посадку.

«Сапери перевірили вагони - з 4 по 10. Виклик виявився хибним», - сказав журналістам начальник поїзда Володимир Куртяник.

За його словами, потяг, швидше за все, не зможе «наздогнати» втрачений час і прийде до Києва із запізненням на півтори години.