Плавуча бурова прибула до Криму

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Зокрема, буксири-судна забезпечення «Федір Урюпін» і «Мис Тарханкут» завершили буксирування СПБУ з турецького порту Гіресун на базу буріння та облаштування ДАТ «Чорноморнафтогаз». СПБУ завели в акваторію бази буріння та облаштування, а на даний момент завершене її встановлення біля причалу шляхом душіння опорних колон – її перехід з плаваючого в стояче положення.

Буксирування тривало п'ять діб за маршрутом загальною довжиною 408 миль.

За даними компанії, нова СПБУ стане найбільш високотехнологічною і глибоководною установкою на Чорному морі. Її використання дасть змогу задіювати інтервал 76-120 метрів морського дна континентального шельфу України. Експлуатовані зараз компанією СПБУ «Таврида» і «Сиваш» можуть працювати на максимальній глибині морського дна в 76 метрів, а платформи румунських компаній можуть працювати на глибинах до 91 метра.

Передбачається, що бурова платформа буде введена в експлуатацію на шельфі Чорного моря вже наприкінці червня.

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Нагадаємо, 5 травня буксири-судна забезпечення «Федір Урюпін» і «Мис Тарханкут» розпочали буксирування СПБУ «Петро Годованець» з рейду турецького порту Гіресун на базу ДАТ «Чорноморнафтогаз» у селищі Чорноморське. Загальна довжина маршруту через Чорне море – 408 миль.

З можливостями і роботою двох нових високотехнологічних самопідйомних плавучих бурових установок «Чорноморнафтогаз» безпосередньо пов'язує плани щодо збільшенню до 2015 року річного видобутку природного газу на шельфі Чорного і Азовського морів утричі – до 3 млрд куб. м, і, відповідно, зниження залежності України від імпортних енергоносіїв. СПБУ будуть найсучаснішими в Чорному морі з усіх діючих як за технічними параметрами, так і щодо забезпечення екологічної безпеки, захисту охорони праці.

Друга закуплена «Чорноморнафтогазом» СПБУ заступить на вахту в Чорне море наступного року. Зараз підходять до кінця роботи з її будівництва.

Усі шість морських родовищ, які ДАТ «Чорноморнафтогаз» розробляє в Чорному і Азовському морях, було відкрито і освоєно за допомогою СПБУ «Таврида» і «Сиваш». Ці установки здатні працювати на глибині моря до 70 м і бурити свердловини до 5000 м. СПБУ «Петро Годованець» дасть змогу «Чорноморнафтогазу» вийти на глибини до 120 м з бурінням свердловин до 9000 м.

На нових глибинах, на яких «Чорноморнафтогаз» зможе вести роботи, зараз виявлено 11 перспективних структур. Прогнозні ресурси п'ятьох з них становлять близько 70 млрд куб. м газу, а ресурси інших шести – понад 70 млн тонн нафти. Крім того, з'явиться можливість дорозвідувати діючі родовища.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

На даний момент на шельфі Чорного і Азовського морів і в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатні, 6 газових і 1 нафтове родовища.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні НАК «Нафтогаз України».