Невідомі розрили могилу повного кавалера Ордена Слави

Про це повідомляє «Газета по-українськи».

На День Перемоги рідні пришли до могили ветерана покласти квіти. А побачили на розритій могилі купу землі та залізний хрестик, який померлий тримав у руках. Василь Карандєвич помер 15 років тому. Поховали ветерана з усіма нагородами. Він був повним кавалером Ордена Слави, пише газета.

Родичі припускають, що могилу розрили саме через ордени. На їхню думку, ті, хто це зробив, побачили, що на надмогильній фотокартці він зображений у костюмі з усіма нагородами.

Наразі правоохоронці проводять перевірку. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.