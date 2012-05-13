Перед українськими в'язнями виступить фінська співачка
21:53, 13 травня 2012Суспільство
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Фінська співачка Ніна Астром виступить перед українськими засудженими.
|Ніна Астром приїде в Україну вже вдруге
Це другий візит Н.Астром до України, він відбудеться на запрошення голови правління Української міжконфесійної християнської місії "Духовна та благодійна опіка в місцях позбавлення волі" священика Віктора Яценка.
До програми візиту включено проведення благодійних концертів для засуджених та персоналу установ Державної пенітенціарної служби України у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях, поінформували в прес-службі.
18 травня відбудеться концерт співачки для персоналу апарату Державної пенітенціарної служби України.
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