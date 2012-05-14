Голова райдержадміністрації вимагав $50 тисяч за 2 гектари
11:37, 14 травня 2012Суспільство
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У Волинській області викрили голову однієї з РДА, який вимагав $50 тисяч за виділення земельної ділянки площею 2 га для ведення сільського господарства.
|Хабарника затримали під час отримання частини хабара в сумі 25 тисяч доларів
Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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