Голова райдержадміністрації вимагав $50 тисяч за 2 гектари

У Волинській області викрили голову однієї з РДА, який вимагав $50 тисяч за виділення земельної ділянки площею 2 га для ведення сільського господарства.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, хабарника затримано під час отримання частини хабара в сумі 25 тисяч доларів. Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, хабарника затримано під час отримання частини хабара в сумі 25 тисяч доларів. Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

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