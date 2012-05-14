Квитки на потяги Інтерсіті+ будуть удвічі дорожчими, ніж на звичайні поїзди

Проект відповідного наказу Міністерства інфраструктури «Про затвердження тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажного багажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні» розміщено на сайті відомства.

«Вартість проїзду пасажирів у вагонах 1-го і 2-го класів швидкісного потягу Інтерсіті+ (ІС+) визначити шляхом множення вартості проїзду відповідно у купейному, плацкартному вагонах швидкого поїзда на коефіцієнт 2,0», - зазначається у проекті наказу.

Крім того, згідно з проектом наказу, вартість квитка і плацкарти на потяги Інтерсіті+ (ІС+), які відправляються у четвер і суботу, визначатиметься з коефіцієнтом 0,9, на потяги, які відправляються у п'ятницю і неділю, - з коефіцієнтом 1,1.

При оформленні проїзду в потягах Інтерсіті+ "туди і назад" надаватиметься знижка у розмірі 10%.

Довідка УНІАН. Згідно з новою класифікацією пасажирських потягів, Інтерсіті+ (ІС+) - це денний швидкісний потяг, який курсує у прямому сполученні. Вимоги: маршрутна швидкість 90 км/год і більше за припустимої швидкості до 200 км/год, вагони з місцями для сидіння 1-го і 2-го класів.