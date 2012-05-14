У Донецькій області 45 шахтарів використовували як рабів

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Донецькій області встановлено, що в 2011 році 44-річний громадянин Росії, житель Північного Кавказу, використовуючи потужності приватної вуглевидобувної компанії, на території м. Сніжне Донецької області організував незаконне видобування вугілля з пластів, які належать державному підприємству. Незаконно видобуте вугілля він мав намір експортувати за кордон.

На вуглевидобувних роботах було цілодобово задіяно 45 шахтарів, які працювали в надважких умовах на глибині понад 500 м майже безкоштовно, - борг із заробітної плати кожному працівникові становив від 5 до 25 тис грн. У разі незгоди з умовами праці і оплати шахтарям погрожували фізичною розправою.

На місці здійснення незаконного видобування вилучено понад 2 тонни вугілля і вуглевидобувне устаткування.

Згідно з висновком експертів, розмір нанесених упродовж 2011 і 2012 років державній структурі збитків склав 7 млн. 153 тис. грн.

Стосовно зловмисників обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Кримінальну справу, порушену за матеріалами СБУ органами прокуратури за ч. 2 ст. 240 (порушення встановлених правил використання надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров`я людей або навколишнього середовища, а також незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення) Кримінального кодексу України, направлено до суду.