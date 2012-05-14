Біля Євпаторії знайшли 9 авіабомб і протичовнову міну

Як повідомили УНІАН у прес-службі Територіального управління МНС у місті Севастополі, в євпаторійському селищі Заозерне предмети, схожі на вибухонебезпечні, виявила група дайверів-любителів за 100-150 м від берега пляжу "Царський".

На місце виїхали піротехніки УМНС Севастополя, оскільки побережжя Криму від Ялти до Херсонської області знаходиться в їх підпорядкуванні.

Фахівці виявили під водою 9 авіабомб і одну протичовнову міну вагою 400 кг.

Відпочиваючі були евакуйовані з пляжу, працівники УМВС оточили територію. Авіабомби завантажили в автомобіль і вивезли на полігон. Протичовнову морську міну знищили на місці виявлення.