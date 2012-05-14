Біля Євпаторії знайшли 9 авіабомб і протичовнову міну
18:49, 14 травня 2012Суспільство
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У районі Євпаторії на морському дні дайвери виявили 9 авіабомб і протичовнову міну.
У Євпаторію виїхали піротехніки УМНС Севастополя
Як повідомили УНІАН у прес-службі Територіального управління МНС у місті Севастополі, в євпаторійському селищі Заозерне предмети, схожі на вибухонебезпечні, виявила група дайверів-любителів за 100-150 м від берега пляжу "Царський".
На місце виїхали піротехніки УМНС Севастополя, оскільки побережжя Криму від Ялти до Херсонської області знаходиться в їх підпорядкуванні.
Фахівці виявили під водою 9 авіабомб і одну протичовнову міну вагою 400 кг.
Відпочиваючі були евакуйовані з пляжу, працівники УМВС оточили територію. Авіабомби завантажили в автомобіль і вивезли на полігон. Протичовнову морську міну знищили на місці виявлення.
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