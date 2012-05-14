У Києві за добу - 6 випадків підозри на кір

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, загалом за останню добу в Україні зареєстровано 94 випадки підозри захворювання на кір.

Як і раніше, підкреслюють у відомстві, найбільша кількість зафіксована у західних регіонах: на Закарпатті – 19, у Тернопільській області – 6, в Івано-Франківській – 22, у Львівській – 6, у Волинській – 10, Чернівецькій - 10.

За даними Держсанепідслужби, з початку року станом на 14 травня на адміністративних територіях України зареєстровано 9 тис 333 випадки захворювання на кір.