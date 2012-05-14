Псевдопомічник депутата зібрав з підприємців 300 тис доларів
22:18, 14 травня 2012Суспільство
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Правоохоронці затримали 35-річного кримчанина, який, видаючи себе за помічника депутата, обманним шляхом отримав 300 тис дол від підприємців Сімферополя.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі міліції Криму.
"Псевдопомічник повинен був домовитися про дозвіл на виділення бізнесменам земель під будівництво торгових точок у паркових зонах міста, звісно, за грошову винагороду. Знайшлося 14 торговців, які бажали отримати ділянки", - йдеться в прес-релізі.
Шахрай взяв з підприємців від 4 до 10 тис дол, після чого зник.
Рік він не виходив на зв'язок, ошукані торговці звернулися в міліцію, яка встановила місце знаходження кримчанина і затримала його. Порушено кримінальну справу за статтею "шахрайство, вчинене у великих розмірах" (ч.3 ст.190 КК України), санкція якої передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.
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