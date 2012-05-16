Донецька влада сподівається, що до Євро-2012 бомжі залишать місто

У дні проведення чемпіонату більшість людей без визначеного місця проживання за традицією залишать Донецьк і відправляться на південь. Про це, як пише «Сегодня», повідомив мер Донецька Олександр Лук'янченко. «У нас їх відтік спостерігається з кінця травня і до вересня, тому що вони йдуть на побережжя Азовського моря, де зони відпочинку. Це щорічний природний процес», - пояснив мер.

Він також повідомив, що Донецьк посилено боротиметься з автобусами «професійних» жебраків. Тим, у кого старцівство бізнес поставлений на конвеєр, міська влада обіцяє перекрити кисень.

«У нас в місті працюють подібні«організації». Ми проводимо профілактичну роботу і періодично організаторів ловимо. Так було з нашими сусідами, коли привозили з Макіївки калік, яких змушували жебракувати », - підсумував Олександр Лук'янченко.