У Херсоні на заводі «Паллада» горіло судно
10:00, 16 травня 2012Суспільство
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Зазначене судно перебуває на ремонті.
15 травня, орієнтовно о 15.27 у Херсоні на Херсонському державному заводі (ХДЗ) «Паллада» горіло судно.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської обласної державної адміністрації, загоряння сталося в моторному відсіку судна ”Auguste Pіccard” в результаті необережного поводження з вогнем при проведенні зварювальних робіт.
Зазначене судно перебуває на ремонті. Власник судна - ПП Микитенко.
О 16.20 пожежу було ліквідовано.
Потерпілих у результаті загоряння немає. Збитки встановлюються.
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