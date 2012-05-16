У Херсоні на заводі «Паллада» горіло судно

Зазначене судно перебуває на ремонті.

15 травня, орієнтовно о 15.27 у Херсоні на Херсонському державному заводі (ХДЗ) «Паллада» горіло судно. Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської обласної державної адміністрації, загоряння сталося в моторному відсіку судна ”Auguste Pіccard” в результаті необережного поводження з вогнем при проведенні зварювальних робіт. Зазначене судно перебуває на ремонті. Власник судна - ПП Микитенко. О 16.20 пожежу було ліквідовано. Потерпілих у результаті загоряння немає. Збитки встановлюються.

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