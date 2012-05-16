Польські митники: ситуація на кордоні з Україною може вийти з-під контролю

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказав голова правління однієї із п’яти профспілок митників, які створили спільний комітет для координації протесту, Celnicy PL Славомір Сіви.

Він відзначив, що митники не готують протест навмисне до Євро-2012, але так склалося, що власне зараз польський парламент розглядає законопроект, котрий визначає умови виходу на пенсію службовцям силових структур.

С.Сіви не став прогнозувати, які черги можуть утворитися на кордоні між співорганізаторами заходу, відзначивши можливість значних труднощів для бажаючих перетнути кордон. «Ситуація може вийти з під-контролю», - сказав він.

Співрозмовник агентства зазначив, що профспілки домагаються від уряду включення митників в перелік служб, які мають пільгові умови виходу на пенсію після 25 років праці, як, наприклад, прикордонники, поліцейські та пожежники.

За словами С.Сіви, 10 тис із 15 тис польських митників підписали лист главі польського уряду Дональду Туску з цього приводу, назвавши відсутність пенсійних привілеї для них «дискримінацією».

Він також додав, що деякі керівники Митної служби Польщі допускаються безпрецедентних кроків для того, аби зменшити черги на кордоні, які утворилися в результаті останнього страйку митників, що розпочався 8 травня цього року.

Зокрема, за його словами, мова йде про запровадження «вибіркового контролю», котрий відкриває дорогу для контрабанди у Польщу.

Керівник Celnicy PL також відзначив, що створений польською владою портал granica.gov.pl не показує реальний час очікування перетину кордону між Україною та Польщею.

Він зауважив, що нещодавно йому подзвонив водій із пункту пропуску в Корчовій-Краківець (Львівська область), котрий сказав, що час очікування становить 30 годин, в той час як портал показував 4 години.

Як повідомляв УНІАН, фінал Євро-2012, в якому братимуть участь 16 європейських команд, відбуватиметься у чотирьох польських та чотирьох українських містах, з 8 червня по 1 липня.

Довідка УНІАН. Прикордонна служба Польщі повідомляла, що очікує у зв’язку з чемпіонатом приїзду до країни від 0,5 до 1 млн уболівальників, зазначаючи, що частина з них приїде із держав Євросоюзу, а частина із держав, що не входять в ЄС.

Торік зовнішній кордон Польщі в середньому за місяць перетинали 2,8 млн осіб, в тому числі найбільшу ділянку, з Україною, 1,2 млн осіб.