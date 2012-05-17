На півдні України триває видача румунських паспортів

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН зверненні Ради Чернівецького міського товариства молдавської культури, підписаному президентом Всеукраїнської національно-культурної молдавської асоціації Анатолієм Фєтєску і керівниками молдавських культурних товариств на Буковині на ім’я міністра закордонних справ Костянтина Грищенка.

Представники молдавських національно-культурних товариств України вважають, що офіційний Бухарест веде неприкриту «антимолдавську, ксенофобську, дискримінаційну політику по відношенню до молдован України».

«Останнім часом до цієї роботи залучаються не тільки високопосадовці Румунії чи місцеві «румунопатріоти», а навіть офіційні представники Молдови», - йдеться у зверненні.

Керівники молдавських національно-культурних товариств закликають МЗС «звернути увагу органів влади України та Молдови на поведінку пана посла Молдови в Україні Іона Стевіле».

«Пан Стевіле під час нещодавнього грудневого візиту в Чернівецьку область, де проживає понад 60 тисяч молдован й активно діє організація молдавської культури, вважав за потрібне зустрітися з громадянами України, активістами радикальних румунських товариств Чернівецької області, які не визнають молдавської ідентичності та права молдован на самоназву рідної мови. У молдавському селі Костичани Новоселицького району у присутності пана посла один з керівників департаменту «Румунів звідусіль» (Румунія) Раду Козьма агітував місцевих молдован отримувати румунські паспорти та записуватись румунами. Такі дії розцінюємо як відкритий антимолдовенізм, втручання у внутрішні справи молдавської спільноти та України в цілому. Вони йдуть у розріз з вимогами міжнародних конвенцій та європейських вимог щодо забезпечення прав національних меншин», - йдеться у зверненні до К.Грищенка.

Лідери молдавських товариств України також наголошують, що молдавська спільнота України «глибоко обурена діями Румунії щодо видачі румунських паспортів жителям Чернівецької та Одеської областей молдавської національності та залученням молдавських дипломатів до цих справ».

У документі також акцентується увага на тому, що «румунська сторона цілеспрямовано упродовж багатьох років намагається румунізувати місцевих молдован, а вказані вище факти підтверджують залучення дипломатів Республіки Молдова до цієї антимолдовеністської кампанії».

«Вважаємо також, що не без підказки з Бухареста народний депутат України Іон Попеску звертається у різні інстанції, щоб не допустити офіційного використання молдавської мови», - йдеться у заяві.

Керівники молдавських товариств України просять керівництво МЗС «довести до керівництва Румунії, що продовження масової видачі румунських паспортів громадянам України, нарощування інших дій щодо румунізації молдован України може спровокувати конфлікти на міжетнічному ґрунті та призвести до дестабілізації всієї архітектури європейської безпеки».

«Відсутність з Вашого боку ефективних дій у відношенні до румунських політиків, які допускають в Україні прояви ксенофобії та відбілюють фашистських представників Другої світової війни, викликає подив не тільки у молдован, а й у представників інших народів, які живуть поряд з нами, сіє недовіру до європейської політики, в цілому, до істинних цінностей європейських народів», - йдеться у зверненні на ім’я К.Грищенка.