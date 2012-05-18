Міністр: Україна і Польща займаються реформуванням збройних сил

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, про це міністр оборони України Дмитро Саламатін заявив на зустрічі у Варшаві з міністром національної оборони Республіки Польща Томашем Семоняком.

У ході зустрічі керівники оборонних відомств України і Польщі обговорили великий спектр питань розвитку двостороннього та регіонального співробітництва в оборонній і безпековій сферах.

«Ми зобов’язані інтенсифікувати співробітництво між нашими Збройними силами за усіма напрямами», – наголосив Д.Саламатін.

Як підкреслив глава вітчизняного оборонного відомства, сьогодні і Україна, і Польща серйозно займаються реформуванням власних збройних сил. Зважаючи на це, дуже важливим для обох сторін є обмін досвідом, у тому числі щодо комплектування армії за контрактним принципом. Важливим напрямом співробітництва у військовій сфері Д.Саламатін назвав проведення двосторонніх навчань, а також участь українських і польських військових у багатонаціональних навчаннях.

Значну увагу Д.Саламатін і Т.Семоняк приділили обговоренню питань співпраці оборонних відомств України і Польщі щодо забезпечення безпеки повітряного простору обох держав під час проведення фінальної частини Євро-2012.

«Збройні сили України і Польщі впевнено підготувалися до забезпечення безпеки Євро-2012. Це свідчить про нашу спроможність працювати з максимальною ефективністю й у майбутньому, – заявив Д.Саламатін. – Безпека повітряного простору під час Євро-2012 з української і польської сторін буде забезпечена повністю.

За підсумками переговорів сторони підписали Протокол про внесення змін та доповнень до Протоколу до Угоди між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Республіки Польща про військове співробітництво стосовно обміну інформацією й виконання польотів військовими повітряними судами України та Республіки Польща у повітряному просторі обох держав.

Глави оборонних відомств України та Республіки Польща також акцентували увагу на важливості розвитку інших напрямів двосторонньої співпраці в оборонній сфері. Зокрема, йшлося про співпрацю підприємств оборонно-промислового комплексу України та Польщі, розвиток контактів в гуманітарній сфері тощо.