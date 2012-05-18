Депутати змінили Сімейний кодекс

Передбачено, що житло та земельна ділянка, отримані одним із подружжя внаслідок приватизації, є його особистою приватною власністю.

Верховна Рада України ухвалила в новій редакції закон «Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо майна, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка» (№8639), врахувавши всі пропозиції Президента України. Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 256 із 335 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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