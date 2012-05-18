Екологи вимагають припинити видобуток морського піску

Як передає кореспондент УНІАН, 17 травня екологи-громадські діячі пікетували міську державну адміністрацію.

Вони вручили першому заступникові голови СМДА Сергію Савенкову, який вийшов до них, резолюцію, яку підписали 30 осіб. У резолюції наголошується, що видобуток піску ведеться в промислових масштабах, безконтрольно, і це загрожує екологічною, а можливо – і техногенною катастрофою у разі обвалення берега.

С.Савенков, у свою чергу, пояснив учасникам пікету, що до Севастопольської міської держадміністрації сигнали від населення про проведення видобування піску в районі мису Фіолент надійшли близько місяця тому. «Ми зі свого боку провели перевірку і встановили, що дозвільні документи, ліцензія на проведення робіт видані в Києві. Жодні дозвільні документи на місцевому рівні не видавалися», - зазначив він.

За словами віце-губернатора, вирішення питання про законність і правильність проведення робіт з видобутку піску лежить в полі відання прокуратури, куди СМДА направила документи. Наразі, як додав С.Савенков, органи природоохоронної прокуратури Севастополя проводять всі необхідні перевірки для винесення постанови про подальші дії щодо підприємців, які організували роботи з видобування піску в районі мису Фіолент.