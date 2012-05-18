Прокуратура спіймала 20 податківців

Як повідомляє прес-служба обласної прокуратури, упродовж 2011-2012 років до прокуратури Одеської області надходили чисельні скарги суб’єктів господарської діяльності – платників податку на додану вартість.

У зв’язку з цим прокуратурою організовано та проведено упродовж квітня-травня цього року перевірку законності дій посадових осіб податкових органів при анулюванні свідоцтв платників податку на додану вартість, за результатами якої виявлено низку грубих порушень закону.

Зокрема, у порушення вимог Податкового кодексу України та своїх посадових обов’язків, службовими особами державних податкових інспекцій районів м. Одеси у цьому році прийнято понад 2 тис. рішень про анулювання свідоцтв платників податку на додану вартість за відсутності необхідних умов та підстав.

«Фактично своїми незаконними діями щодо анулювання реєстрації платника податку на додану вартість органи державної податкової служби області позбавили суб’єктів господарювання права вести господарську діяльність», - йдеться у повідомленні.

За результатами перевірки прокуратурою області на адресу керівника державної податкової служби в Одеській області внесено подання про усунення порушень законодавства та притягнення понад 20 податківців до дисциплінарної відповідальності.

Перевірки на цьому напрямку триватимуть і надалі, - зазначили у прес-службі.