10-річна школярка пішла з дому, бо мама не купила їй собаку

Севастопольська міліція вчора ввечері знайшла зниклу 10-річну школярку Анастасію Плаксіну, пошуки якої тривали близько доби; дівчинку живу і неушкоджену, знайшли на одній з дач у районі Сапун-гори.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Секторі зв'язків з громадськістю УМВС України в місті Севастополі.

Пізно ввечері 16 травня до Ленінського райвідділу міліції Севастополя звернулася мама Насті із заявою про зникнення дочки. Дівчинка вийшла зі школи і додому не повернулася. Мама намагалася знайти дочку самостійно, однак, коли пошуки не принесли результатів, звернулася в міліцію.

Гарнізон севастопольської міліції було піднято по тривозі. На пошуки зниклої дівчинки зразу ж було орієнтовано весь особовий склад. На місце події виїхали слідчо-оперативна група, керівництво РВ і УМВС України у м. Севастополі. На пошуки дитини були задіяні всі сили і засоби севастопольської міліції, в оперативно-розшукових заходах взяли участь близько 300 співробітників міліції. Пошуки зниклої дівчинки не припинялися навіть вночі.

Наступного дня співробітники міліції одержали інформацію про те, що Н.Плаксіну бачили в районі Сапун-гори. Туди негайно були відправлені пошукові групи. Знайшов дитину старший дільничий інспектор міліції Ленінського райвідділу Олександр Стадніченко. Коли до неї підійшов капітан міліції, дівчинка безтурботно грала на дачі з собаками. Вона сказала йому, що пішла з дому, тому що мама не купила їй собаку. Після уроків Н.Плаксіна вийшла зі школи, сіла на маршрутне таксі і доїхала до кінцевої зупинки. Коли вона вийшла з автобуса, то побачила собак. Дівчинка пішла за ними, і дійшла до кинутої дачі, де жили тварини. Дитина грала з собаками, з ними ж просто неба і провела ніч. Ночувала під кущем, гріючись біля тварин. Погодували її ввечері дачники, яким вона сказала, що приїхала сюди з мамою, і та скоро за нею прийде.