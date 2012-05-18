Суд перевірить хвороби дніпропетровського мажора-убивці

У Дніпропетровську суд постановив перевірити хвороби винуватця аварії, які стали причиною його амністії. Про це повідомляє ТСН. Такого рішення суду домагалася прокуратура, яка мала підозри, що винуватця аварії амністували необґрунтовано.

Таким чином, здоров`я підсудного вивчать у харківському Інституті судових експертиз.

Торік у червні 18-річний парубок на "Мерседесі" не пропустив "швидку", яка рухалася по головній дорозі. В аварії загинула лікар-невропатолог. Уже під час розгляду справи у суді молодик раптом заявив, що серйозно хворий. Відтак, його амністували. Втім, прокуратура та родичі загиблої лікарки домоглися перегляду справи, а тепер і повторної експертизи діагнозу.