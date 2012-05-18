У Криму собака загриз трирічну дівчинку
11:57, 18 травня 2012Суспільство
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У Криму трирічна дівчинка загинула, одержавши від дворового собаки рвані укушені рани.
|Собака напав на дитину
"Мати дівчинки пояснила співробітникам міліції, що тілесні ушкодження доньці завдав їхній дворовий собака. За словами жінки, тварина, яка була на ланцюзі, дотягнулася до дитини і напала на неї. Мати намагалася відбити дівчинку, однак не змогла", - говориться в прес-релізі.
Міліція проводить дослідчу перевірку.
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