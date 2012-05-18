У Криму собака загриз трирічну дівчинку

Трагедія сталася в другій половині дня 17 травня в Сімферопольському районі, повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю Кримського Управління МВС.

"Мати дівчинки пояснила співробітникам міліції, що тілесні ушкодження доньці завдав їхній дворовий собака. За словами жінки, тварина, яка була на ланцюзі, дотягнулася до дитини і напала на неї. Мати намагалася відбити дівчинку, однак не змогла", - говориться в прес-релізі.

Міліція проводить дослідчу перевірку.