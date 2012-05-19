Прокуратура хоче знати більше про гопників і скінхедів

Старший радник юстиції Андрій Палюх звернувся до Управління з питань сім’ї та молоді облдержадміністрації з проханням надати інформацію про молодіжні субкультури.

Про це йдеться у переданому УНІАН відкритому зверненні «Ідеї Нації» до Генеральної прокуратури.

Документ ГО „Ідея Нації” було ухвалено на підставі оприлюдненої 16 травня у регіональних ЗМІ копії звернення заступника прокурора Львівської області А.Палюха до начальника Головного управління у справах сім’ї та молоді Львівської ОДА Анатолія Ігнатовича „про надання інформації щодо негативного впливу на молодіжне середовище „субкультур” та кількості неповнолітніх, які сповідують субкультуру «гопників», «готів», «скінхедів» та інших”.

„ГО «Ідея Нації» публічно вимагає від Генеральної прокуратури України усунути заступника прокурора Львівської області, старшого радника юстиції А.Палюха на час перевірки його на психологічну врівноваженість та професійних навичок у зв’язку із зверненням 26.04.12 № 0713-53 вих. 12 до Головного управління у справах сім’ї та молоді Львівської ОДА. Оскільки такі непрофесійні та неадекватні дії з боку держчиновника викликають занепокоєння у його подальшій діяльності на займаній посаді, а також підривають довіру громадськості до органів влади”, - йдеться зверненні.

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У свою чергу, прес-служба прокуратури Львівської області повідомила, що „прокуратура Львівської області вважає незрозумілою реакцію Львівської ОДА на інформаційний запит щодо субкультур”.

Як зазначається у повідомленні прес-служби, „у засобах масової інформації з’явились повідомлення про незрозумілу, на думку А.Ігнатовича - керівника управління Львівської ОДА у справах сім’ї та молоді, вимогу прокуратури Львівської області щодо надання інформації про наявні у Львівській області об’єднання представників субкультур.

У зв’язку з цим прес-служба прокуратури Львівської області повідомляє, що згадана вимога про надання інформації зумовлена зростанням кількості злочинів, вчинених неповнолітніми, у тому числі у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, випадків самогубств серед дітей та збільшенням кількості осіб, які не навчаються та перебувають «під впливом вулиці».

За повідомленням прокуратури області, відповідну вимогу до ОДА було скеровано „з метою з’ясування та вивчення причин та умов, які призвели до такого стану, в тому числі можливого негативного впливу на свідомість неповнолітніх так званих молодіжних субкультур”.

„Реакція на вимогу прокуратури Львівської області засвідчує про те, що посадовці вказаного органу влади, попри службові повноваження, не надають належної уваги вивченню ситуації у молодіжному середовищі та загалом залишились осторонь від вирішення вищевказаних проблем”, - наголошується у повідомленні прес-служби прокуратури.

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Натомість прес-служба Львівської ОДА передала УНІАН заяву Управління з питань сім’ї та молоді ОДА. „Вчора деякі ЗМІ із посиланням на керівництво управління з питань сім'ї та молоді Львівської обласної державної адміністрації розповсюдили інформацію про нібито небажання надавати прокуратурі Львівської області відомості про діяльність в області молодіжних субкультур.

З приводу цього управління з питань сім'ї та молоді Львівської обласної державної адміністрації повідомляє, що медіа не цілком вірно трактували керівника управління Анатолія Ігнатовича з даного приводу. Зокрема, він мав на увазі, що з Управління з питань сім'ї та молоді Львівської обласної державної адміністрації не може окреслити усю повноту картини щодо приналежності молоді до тої чи іншої субкультури. Однак, ми розуміємо важливість питань негативного впливу тої чи іншої субкультури на молодіжне середовище загалом і готові усіляко сприяти його зменшенню – частково в межах наших повноважень та компетенції”, - наголошується у заяві управління.

А.Ігнатович пояснив, що управління з питань сім'ї та молоді, у межах визначених чинним законодавством повноважень, надасть прокуратурі наявну інформацію з цього питання.