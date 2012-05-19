Попов подякував Омельченку за умови для слона

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив голова КМДА Олександр Попов.

“(Колишній голова КМДА) Олександр Омельченко обіцяв це зробити. Ми підготували відповідні умови для того, щоб можна було його прийняти. І от зараз цей проект реалізується. Я хотів би подякувати Олександру Олександровичу (Омельченку) за те, що він проявив таку ініціативу, організував”, - сказав О.Попов.

Він додав, що це не останній подарунок зоопарку цього року. “Ми ще плануємо вольєр для мавп привести у нормальний стан і відкрити експозицію. Будемо продовжувати цю програму розвитку зоопарку”, - запевнив голова КМДА.

За його словами, найближчим часом зоопарк готується відкрити пташину експозицію, а також завершено очистку озер.

Нещодавно газета "Сегодня" повідомила, що у Київський зоопарк везуть слона за 100 тис. доларів, який замінить померлого Боя.