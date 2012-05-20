Склади секонд-хенду горять вже п'яту годину

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій України, труднощі пов’язані з тим, що багато речей, які зберігаються на складах, знаходяться у великих «тюках».

В МНС зазначили, що вже згоріло понад 200 квадратних метрів приміщення. Постраждалих немає. На місці НП працюють близько 10 авто спецтехніки.

Як повідомляв УНІАН, близько 13-ї години почалася пожежа на складах секонд-хенду, що розташовані на території колишнього таксомоторного парку за адресою: вул.Дегтярівська, 25 А.