Склади секонд-хенду горять вже п'яту годину
18:12, 20 травня 2012Суспільство
1221 0
Станом на 18 годину пожежним підрозділам не вдалося локалізувати займання на складах секонд-хенду в Києві поблизу метро «Шулявська».
|На місці НП працюють близько 10 авто спецтехніки.
В МНС зазначили, що вже згоріло понад 200 квадратних метрів приміщення. Постраждалих немає. На місці НП працюють близько 10 авто спецтехніки.
Як повідомляв УНІАН, близько 13-ї години почалася пожежа на складах секонд-хенду, що розташовані на території колишнього таксомоторного парку за адресою: вул.Дегтярівська, 25 А.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter