Азаров і Попов відкрили ARSENALE 2012

100 зірок світової арт-сцени з 30 країн світу, 250 найактуальніших творів сучасного мистецтва, 25 українських та 13 польських художників у спеціальному проекті, 45 проектів паралельної програми, колекція прадавніх скульптур з 10 музеїв України на 24 тисячах квадратних метрів експозиційної площі столичного Мистецького Арсеналу – усе це ARSENALE 2012, український варіант міжнародного Бієнале сучасного мистецтва.

Як повідомляє прес-служба КМДА, у церемонії відкриття наймастабнішої за історію незалежної України виставки сучасного мистецтва взяли участь прем’єр-міністр України Микола Азаров, міністр культури Михайло Кулиняк та голова столичної держадміністрації Олександр Попов.

«Місто Київ надзвичайно багате на цікаві мистецькі заходи, відоме своїм насиченим культурним життям, і ми намагаємось всіляко цьому сприяти. Адже завдяки активному розвитку культури і мистецтва, такими визначними мистецькими подіями як «Арсенале», місто Київ заявляє про себе як справжня європейська столиця. За кілька днів ми відзначатимемо 1530-ліття Києва, тож переконаний що наш український варіант Бієнале сучасного мистецтва дасть гідний старт мистецьким заходам в рамках Дня міста», – сказав під час свого виступу на відкритті ARSENALE 2012 Олександр Попов.

Триватиме ARSENALE до 31 липня на території виставкового ценру Мистецький арсенал. Планується, що захід стане традиційним і проходитиме у Києві кожні два роки. Організатори переконують, що Бієнале у Києві приноситиме до столиці широкий спектр вже визнаного сучасного мистецтва та такого, що тільки зароджується, створюючи міжнародну платформу, на якій будуть представлені найвідоміші митці зі всього світу, а також з України та регіону.